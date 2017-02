Lotus Bakeries blijft een onverbiddelijke groeier

Lotus Bakeries is een van de sterkste groeiers op Euronext Brussel. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke scoorde ook in 2016 volop met fantastische jaarcijfers, waardoor ze voorbij de grens van een half miljard euro omzet gaat. De omzet klom met 23,2 procent tot 507 miljoen euro, deels door de impact van de overnames van Natural Balance Foods (met de merken Nakd en Trek)en Urban Fresh Foods (merken Bear en Urban Fruit) in Groot-Brittannië,waardoor Lotus Bakeries ook een respectabele speler is geworden op de markt van de natuurlijke, gezonde tussendoortjes. Maar daarnaast was er een dubbelcijferige interne groei, wat uitzonderlijk is.

