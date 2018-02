Lotus boekt lekker gezonde groei

De uitdagingen van Lotus Bakeries voor de komende jaren kunnen we in twee zinnen samenvatten. Vooreerst 'lekker' zo gezond mogelijk maken en daarnaast 'gezond' zo lekker mogelijk maken. Daarin zitten de twee grote groeipolen voor vele, vele jaren _ zo niet decennia _ vervat: de verdere mondialisering van Lotus Biscoff,zowel het speculaaskoekje als de -pasta aan de ene kant en de verdere ontplooiing in almaar meer landen van de gezonde snacks (Bear, Nakd en Trek).

