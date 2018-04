Luxekoning LVMH blijft schitteren

De beurskapitalisatie van Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) is tot boven 140 miljard euro gestegen. De aandelenkoers van de absolute luxekoning klom naar een nieuwe recordhoogte door de erg meevallende omzetcijfers over het eerste kwartaal van 2018. Ook met die resultaten bewijst LVMH dat het helemaal mee is en zijn sectorgenoten overklast. Het Franse concern bewees dat het zijn imago heeft verjongd door de millennials aan te spreken, onder meer met een exclusieve deal met popster Rihanna. Daarnaast scoort het Franse luxeconcern ook digitaal goed en slaagt het erin de klant sneller en directer te bedienen.

