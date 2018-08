Luxueuze resultaten voor LVMH

De beurskapitalisatie van Louis Vuitton Moet Hennessy _ afgekort LVMH _ is tot boven 150 miljard euro gestegen na opnieuw impressionante resultaten in de eerste jaarhelft van 2018. De koers kwam in de buurt van de recordkoers van mei, maar een nieuw record zat er niet in. Het is niet de eerste keer dat LVMH met fraaie cijfers kan uitpakken, waarmee het zijn sectorgenoten overklast. Een zekere gewenning bij beleggers speelt het Franse concern parten. Het aandeel wordt al geruime tijd pittig gewaardeerd en heeft dus puike resultaten nodig om de koers te ondersteunen.

