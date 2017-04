LVMH verbetert een luxerecord

De beurskapitalisatie van Louis Vuitton Moet Hennessy - afgekort LVMH - is boven 100 miljard euro gestegen, waarmee de absolute luxekoning drie keer groter is dan de andere bekende luxeconcerns. De koers bereikte een nieuw record door de erg meevallende tradingupdate over het eerste kwartaal. Ook met die omzetcijfers bewijst LVMH dat het beter presteert dan het overgrote deel van zijn sectorgenoten. Het herstel van de vraag in China en zelfs het flinke herstel in Europa verhogen het optimisme dat de luxesector een duurzame relance doormaakt. De omzet in het eerste kwartaal van 2016 kreeg nog een knauw door de aanslagen in Parijs. De omzetgroei in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg maar liefst 15 proce...