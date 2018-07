Lysteria verhindert margeherstel bij Greenyard

We namen Greenyard onlangs op in onze analyse over Belgische aandelen die zijn geflopt in de eerste helft van het jaar. Sindsdien raakte bekend dat een fabriek van Greenyard in Hongarije wellicht aan de basis ligt van een besmetting met een stam van de listeriabacterie die werd aangetroffen bij 47 ziektegevallen, van wie negen patiënten overleden zijn. Greenyard kondigde op 4 juli op gezag van het Hongaarse voedselagentschap aan dat het alle diepvriesgroenten terugroept die in de fabriek zijn geproduceerd tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018. Het duurde nog tot vrijdag 13 juli vooraleer de markt de link met de dodelijke slachtoffers legde. Op basis van die geruchten zakte het aandeel met 10 procent, vooraleer het werd geschorst. Na de koersheropening op maandag 16 juli volgde de grootste...