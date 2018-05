Matig jaarbegin voor Ontex, zoals verwacht

Opgewekt was de markt niet door de kwartaalcijfers. Eerder opgelucht dat het niet minder was dan verwacht en dat de verwachtingen voor het boekjaar 2018 overeind zijn gebleven. Beter hadden we ook niet echt verwacht. In een half jaar is de perceptie helemaal gekeerd. Want Ontex, opgericht door de familie Van Malderen, was tot dan een succesverhaal. Met aanvankelijk een erg succesvolle terugkeer naar de beurs (Ontex was al beursgenoteerd tussen 1998 en 2003 en kwam er terug op medio 2014). Twee jaar geleden werd het aandeel zelf in de Bel-20-index opgenomen. Maar de beurswaarde is nu lager dan bij de opname in de Belgische referentie-index.

...