McEwen is een goudparel in wording

McEwen Mining is een bijzonder bedrijf in de sector van de goudmijnen. Het verhaal begint bij de stichter, CEO en referentieaandeelhouder Robert McEwen, die 25,3 procent van de aandelen bezit. De 65-jarige McEwen is een levende legende in de goudsector. In 1993 stichtte hij Goldcorp, waarvan hij de beurskapitalisatie in anderhalf decennium deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 31 procent. Goldcorp is nog altijd een van de grootste goudmijnen ter wereld.

...