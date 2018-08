McEwen Mining verwacht blinkende jaren

Het afgelopen kwartaal kwam er heel wat nieuws over McEwen Mining, de goudproducent die is vernoemd naar de stichter, CEO en referentieaandeelhouder Robert McEwen. De 65-jarige McEwen is een levende legende in de goudsector, omdat hij in 1993 Goldcorp stichtte en de beurskapitalisatie ervan in anderhalf decennium deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Hij investeerde 133 miljoen dollar in McEwen Mining voor 24 procent van de aandelen. Dat goud- en zilverbedrijf heeft drie producerende mijnen, twee projecten in ontwikkeling (Lexam VG Gold en Gold Bar) en een potentieel koperproject (Los Azules).

