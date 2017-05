MDxHealth is onterecht teruggevallen

Het aandeel van het Belgische diagnosticabedrijf verloor de voorbije maand afgerond 10 procent. Een eerste aanleiding was de bekendmaking van een overeenkomst met Exact Sciences, het Amerikaanse bedrijf dat Cologuard commercialiseert. Cologuard is een op stoelgang gebaseerde darmkankertest met een biomarker van MDxHealth, met bijbehorende royalty's voor MDxHealth (vorig jaar circa 3 miljoen dollar, exclusief eenmalige mijlpaalbetalingen). Enerzijds zullen beide leiders in epigenetica en moleculaire diagnostiek de komende vijf jaar elkaars technologische platform gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe biomarkers voor urologische en andere kankertesten. Daarnaast betaalt Exact Sciences 15 miljoen dollar voor het verwerve...