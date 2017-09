MDxHealth rekent op sterke tweede jaarhelft

De eerste jaarhelft was geen voltreffer voor het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth. De omzet steeg tegenover het eerste semester vorig jaar met 87 procent, van 12,9 miljoen dollar naar 24,3 miljoen. Maar dat was grotendeels het gevolg van de eenmalige betaling van 15 miljoen dollar (waarvan 12,1 miljoen voor rekening van de eerste jaarhelft) voor de verkoop eind april aan Exact Sciences van de biomarkers van MdxHealth die zijn opgenomen in de Cologuard-darmkankertest van Exact Sciences. Zonder die betaling zien we een beperkte toename van de gerealiseerde omzet uit de verkoop van de eigen testen met 10 procent tot 12 miljoen dollar. De omzet uit de prostaatkankertest ConfirmMDx steeg van 10,7 miljoen dollar naar ...