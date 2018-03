MDxHealth tankt 36 miljoen euro bij

We hadden na de jaarrapportering van het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth al geschreven dat extra financiering zich opdrong. We verwachtten bij de laatste kapitaalverhoging in november 2016 (20,3 miljoen euro door de uitgifte van 4,52 miljoen aandelen tegen 4,5 euro per aandeel) dat MDxHealth vanaf de de tweede helft van 2018 structureel winstgevend zou worden. Maar dat bleek al een tijd te hooggegrepen.

