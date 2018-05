MDxHealth zet jaar fraai in

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth is het jaar goed begonnen. De omzet uit de verkoop van prostaatkankertesten is in het eerste kwartaal geklommen met 60 procent tot 7,9 miljoen, tegenover 4,9 miljoen dollar vorig jaar. Het aantal verkochte testen steeg van 6000 naar 9300, een toename met 55 procent. ConfirmMDx zag het volume met 51 procent klimmen tot 5794 testen, al bevat dat cijfer wel 640 testen die verband houden met een in 2017 opgestarte opvolgstudie voor de terugbetaling door Medicare, de Amerikaanse publieke ziekteverzekering. ConfirmMDx trekt de positieve lijn van het vierde kwartaal dus door, waarin het eerste effect van de uitbreiding van het verkoopteam van 33 naar 50 mensen zichtbaar werd en het volume met 14 procent toenam tegenover het vierde kwa...