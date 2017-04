Melexis bevestigt groeiprognose

Na het recordjaar 2016 zijn de verwachtingen voor 2017 hooggespannen voor Melexis. Eerder dit jaar stelde het management een omzetgroei met 11 tot 15 procent voorop, tegenover 14 procent vorig jaar. Daardoor zou de groep voor het eerst voorbij de grens van 500 miljoen euro omzet gaan. Na het eerste kwartaal heeft Melexis die prognose bevestigd. Het management is traditioneel erg voorzichtig en baseert zich voor zijn prognose op de waarde van het orderboek, dat blijft toenemen. Melexis is bijlange na niet de grootste speler in halfgeleiders voor de auto-industrie. Die eer is weggelegd voor kleppers als ST Microelectronics, Infineon en sinds kort Qualcomm, na de overname van NXP. Melexis compenseert dat door zijn sterke mark...