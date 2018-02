Melexis blijft snel groeien

Melexis ging begin vorige week mee onderuit met de algemene markt. Na de publicatie van de jaarcijfers is het optimisme van de voorbije maanden teruggekeerd. Na het derde kwartaal leek de dollar even roet in het eten te gooien. Het management verlaagde toen de jaarprognoses naar de onderkant van de aangekondigde verwachtingen. De groep werd ook in het vierde kwartaal nog geplaagd door de zwakke Amerikaanse munt, die goed is voor meer dan de helft van de groepsomzet. Toch kon de halfgeleiderproducent aan de verwachtingen voldoen.

