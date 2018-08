Melexis moet stoom aflaten

Melexis ging eerder dit jaar nog uit van een omzetgroei met 12 tot 15 procent en verfijnde die vork ter gelegenheid van de kwartaalcijfers naar 13 tot 14 procent. De Belgische groep blijft daarmee de vierde speler in halfgeleiders en sensoren voor de autosector. De groepsomzet klom in de drie maanden tot eind juni 10 procent hoger, naar 141,8 miljoen euro, wat in lijn was met de prognoses.

