Michelin blijft op koers

Michelin, opgericht in 1889, is de grootse bandenproducent ter wereld met activiteiten in 170 landen. De Franse groep met de wereldberoemde mascotte heeft een wereldwijd marktaandeel in de buurt van 15 procent. Vorig jaar produceerde Michelin bijna 180 miljoen banden (+2,1% tegenover 2015), met Michelin als wereldwijd premiummerk. Voor sportwagens en SUV's is er het merk BFGoodrich, en sterke continentale merken zijn Kleber in Europa, Uniroyal in Noord-Amerika en Warrior in China. Het aandeel zat van het najaar 2013 tot het voorjaar 2014 in de voorbeeldportefeuille en deed het toen prima.

