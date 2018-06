Microsoft toont hoe het moet

Klassieke technologiebedrijven hebben het vaak moeilijk zich aan te passen aan de eisen van de markt. Ze slagen er meestal niet in hun eens zo dominante marktpositie te handhaven. Voorbeelden zijn er te over, met onder meer IBM, Cisco en Oracle als grote namen. Microsoft is een voorbeeld van hoe het wel moet. Door zich tijdig te reorganiseren en zich op de juiste markten te richten, is het bedrijf uitgegroeid tot een topspeler in het cloudsegment die kan concurreren met Amazon en Alphabet (Google). Microsoft is met succes geëvolueerd van een bedrijfsmodel met een nadruk op de klassieke verkoop van softwarelicenties naar een abonnementsmodel met recurrente inkomsten en bijbehorende diensten.

...