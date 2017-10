Mithra sluit Braziliaanse deal

Mithra Pharmaceuticals, de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid, kon onlangs uitpakken met een commercialisatieovereenkomst voor Estelle, een potentieel oraal contraceptiemiddel op basis van het vrouwelijke hormoon estetrol. In de lijn van zijn commerciële strategie sloot Mithra in Brazilië een deal met de lokale marktleider, Libbs (marktaandeel in volume van 25%). De Luikse groep wil Estelle - met zijn sterke veiligheidsprofiel - als een premiumproduct in de markt zetten, en dat heeft de beste slaagkansen met de sterkste lokal...