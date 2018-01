Mithra staat voor het jaar van de waarheid

Onder leiding van de ambitieuze topman François Fornieri positioneert Mithra zich als een potentiële gamechanger in vrouwelijke gezondheid. Op basis van het natuurlijke oestrogeen estetrol ontwikkelt Mithra twee kandidaat-producten: Estelle, een oraal contraceptiemiddel, en Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze. Die markten hebben respectievelijk een omvang van 14 miljard en 6 miljard dollar, maar er is weinig innovatie. Vooral de markt in menopauzeproducten is fors onderbenut door de mogelijke gezondheidsrisico's van de bestaande middelen. Mithra hoopt dat het met estetrol de sleutel in handen heeft om daar verandering in te brengen. Estelle bevindt zich al in het laatste ontwikkelingsstadium (fas...