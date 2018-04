Mithra stelt sterke resultaten voor met Donesta

Mithra Pharmaceuticals, de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid, kon uitpakken met positieve fase IIb-studieresultaten met Donesta. Dat is, naast het anticonceptiemiddel Estelle, het tweede kandidaat-product op basis van het natuurlijke oestrogeen estetrol (E4). De fase IIb-studie met Donesta, een middel tegen opvliegers in de menopauze, werd begin 2017 uitgebreid om zo veel mogelijk informatie te verzamelen voor de optimale ontwikkeling van de fase III-studiefase. Die bijsturing zorgde weliswaar voor een jaar vertraging, maar bewees nu haar nut.

