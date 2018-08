Moeilijk gaat ook bij Deceuninck

De link met Turkije heeft dit jaar al heel zwaar gewogen op de koers van Deceuninck. Het was dan ook begrijpelijk dat er tijdens de conferencecall met analisten veel vragen gingen over dat land. Dat viel CEO en referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout ook op. Hij merkte op dat de West-Vlaamse producent van pvc-profielen voor ramen en deuren in veel meer regio's actief is dan enkel in het land van president Erdogan. Anders dan bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2017 kon hij nu wel zijn tevredenheid uitspreken over de toename van de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) tegenover de omzet (stijgende rebitda-marge), ondanks de moeilijke marktomstandigheden.

