Moeilijk gaat ook voor Recticel

De conjunctuur in Europa is cruciaal voor Recticel. Nu het economisch beter gaat, had Recticel in de eerste jaarhelft moeten schitteren. Maar de divisie Isolatie kampt met een tekort aan grondstoffen (isocyanaat of MDI). Doordat er onvoldoende MDI is, is de grondstof in een jaar 34 procent duurder geworden. Daardoor bleef de omzetgroei van de isolatieafdeling in de eerste zes maanden beperkt tot 9,4 procent (van 118,1 naar 129,2 miljoen euro). De gecombineerde groepsomzet bedroeg in de eerste zes maanden 726,8 miljoen euro, een stijging met afgerond 40 miljoen euro (5,9%), tegenover 686 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Zonder wisselkoersverliezen (-1%) zou ...