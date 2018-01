Mosaic raakt weg van de bodem

Mosaic ontstond in 2004 uit de fusie van de meststoffenafdeling van Cargill en de meststoffengroep IMC Global, die werd opgericht in 1909. Het Amerikaanse bedrijf is de grootste speler in fosfaatmeststoffen en beschikt over 12 procent van de wereldwijde capaciteit in kaliumhoudende meststoffen (potash). De jongste jaren heeft het via gerichte overnames zijn blootstelling aan de landbouwgigant Brazilië gevoelig uitgebreid.

