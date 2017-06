Newmont breidt bestaande projecten uit

De Amerikaanse mijngroep Newmont Mining blijft onze favoriet bij de grote gouddelvers. Het bedrijf dankt die status aan de combinatie van een sterke balans, een goed gevulde pijplijn met nieuwe projecten en relatief lage productiekosten. Newmont is in volumetermen niet de grootste goudgroep. Die eer is weggelegd voor Barrick Gold, al is het verschil niet zo groot. Newmont stak zich minder in de schulden en begon ook eerder met de afbouw ervan. Het gevolg is dat Newmont er financieel erg goed voorstaat.

