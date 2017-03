Newmont Mining is financieel gezond

Het Amerikaanse Newmont Mining is na Barrick Gold uit Canada volgens volume de grootste goudproducent ter wereld. Eind vorig jaar beschikte de groep over twaalf operationele activa verspreid over vier geografische gebieden. Noord-Amerika staat in voor iets meer dan 40 procent van de productie. Australië neemt ook een belangrijke plaats in met een aandeel van bijna een derde in de groepsproductie. Daarna volgen Afrika (17%) en Zuid-Amerika (9%). Min of meer dezelfde verdeling is terug te vinden in de reserves. Newmont beschikte eind vorig jaar over 68,5 miljoen ounce aan reserves.

