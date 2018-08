Newmont Mining wordt gegijzeld door lage goudprijs

De goudprijs noteert op het laagste niveau in meer dan een jaar. De boosdoener zijn de dollar, die de voorbije maanden flink is gestegen, en de recordhoge shortpositie van de speculatieve investeerders. Toch deed Newmont Mining het alles bij elkaar nog niet zo slecht. De aangepaste nettowinst kwam uit op 144 miljoen dollar, of 26 dollarcent per aandeel. Dat was weliswaar 42 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar wel 2 dollarcent boven de consensusverwachting.

