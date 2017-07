Niet minder maar meer bouw voor CFE

Het stond al enkele jaren in de sterren geschreven dat er iets stond te gebeuren met de bouwactiviteiten van CFE (contracting) en die van bouwgroep Van Laere van referentieaandeelhouder Ackermans & van Haaren (AvH, 60,4 procentbelang). Op 28 juni maakte CFE bekend een fusie van zijn contracting-afdeling en de bouwgroep Van Laere onder CFE te bekijken. De aankondiging is positief, maar het feit dat de gezamenlijke bouwgroep CFE zal toebehoren is een ontgoocheling voor de CFE-aandeelhouders. Die hoopten dat CFE dankzij de optimalisatie van de bouwactiviteiten zou vervellen tot een puur bagger- en milieubedrijf, met bijbehorende hogere waardering. Al kan dat natuurlijk later alsnog gebeuren.

