Nieuwe Fortis-schikking is goed nieuws voor Ageas

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar net voor de uitgestelde deadline van 12 december 2017 kon Ageas een nieuw akkoord over de Fortis-schikking aankondigen. De eerste schikking die Ageas als juridisch erfgenaam van Fortis in maart 2016 met een aantal belangengroepen trof, werd op 16 juni 2017 door het gerechtshof van Amsterdam niet-bindend verklaard. Om tegemoet te kunnen komen aan de belangrijkste bezwaren van het gerechtshof, binnen eerdere afspraken met de belangengroepen, besliste Ageas in oktober 100 miljoen euro extra te reserveren, boven op de 1,2 miljard waarin was voorzien in het eerste akkoord.

...