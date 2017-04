Nieuwe, frisse wind bij Immobel

Wie het persbericht over de jaarresultaten 2016 van de grootste (800.000 m² aan projecten) en oudste vastgoedontwikkelaar van het land (sinds 1863) met activiteiten in België (69%), Luxemburg (19%) en Polen (12%) heeft doorgenomen, weet dat er een andere, frisse wind waait. Het contrast met vorige jaarberichten kan nauwelijks groter zijn. Op 29 juni van vorig jaar bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering dan ook de fusie tussen Immobel en Allfin Group. De architect van die fusie is Marnix Galle, de voorzitter van de raad van bestuur. Sinds 1 december 2015 is Alexander Hodac de nieuwe CEO. Hij kwam over van Home Invest Belgium. De samensmelting zorgt voor een moeilijke vergelijkingsbasis van de...