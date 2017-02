Nieuwe groeifase in de steigers voor Fagron

De jaarcijfers van Fagron waren in lijn met de verwachtingen. De recurrente groepsomzet _ zonder de stopgezette activiteiten van Bellevue Pharmacy _ daalde met 1,3 procent, van 427,6 miljoen naar 421,8 miljoen euro (minstens 415 miljoen euro vooropgesteld). Tegen constante wisselkoersen was er een nulgroei. In de tweede jaarhelft steeg de omzet met 0,5 procent naar 211,6 miljoen euro. De kleine afdeling HL Technology (orthopedische precisiecomponenten) boekte slechts 7,7 miljoen euro omzet (-19,8%). De bedrijfskasstroom(rebitda)-marge daalde met 150 basispunten tot 21,8 procent, maar herstelde in de tweede jaarhelft van 19,7 naar 21,8 procent.

