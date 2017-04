Nog altijd geen beterschap voor IBM

Wie hoopte dat het nieuwe boekjaar beterschap zou brengen voor IBM, is eraan voor de moeite. De groepsomzet daalde voor het twintigste kwartaal op rij en kwam bovendien uit onder de consensusprognose. Tegelijk ging ook de winstgevendheid achteruit. In de eerste drie maanden daalde de omzet met 2,8 procent tot 18,16 miljard dollar. Dat was 230 miljoen dollar onder de verwachtingen. Op zich is dat geen ramp, als de marge maar overeind blijft. Maar de brutomarge kwam in het eerste kwartaal met 44,5 procent 3 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder, en ook onder de verwachte 46,9 procent.

