Nog veel onzekerheden voor Avantium

Sinds 15 maart noteert Avantium op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Het Nederlandse bedrijf werd in 2000 afgesplitst van Royal Dutch Shell, en is een pionier in duurzame chemie. Het ontwikkelde de zogenoemde YXY-technologie, waarmee op basis van plantaardige suiker (fructose) chemicaliën en kunststoffen kunnen worden gemaakt. Avantium mikt hierbij vooral op PEF, een 100 procent recycleerbaar alternatief voor PET-korrels (gemaakt op basis van petroleum voor de productie van petflessen) en andere verpakkingsvormen zo...