Novo Nordisk heeft hoger bod nodig om Ablynx over te nemen

Novo Nordisk maakt al bijna een maand avances. Een eerste bod van 26,75 euro per aandeel in de eerste helft van december liet het Ablynx-management zonder reactie passeren. Op 22 december volgde een bod van 28 euro per aandeel in cash en contigent value rights ter waarde van 2,5 euro per aandeel. Die laatste zijn extra betalingen als bepaalde vorderingen plaatsvinden in de klinische studies rond vobarilizumab (potentieel middel tegen reuma/lupus) en RSV (infectieziekte vooral bij peuters). Het tweede bod ligt dus 14 procent hoger dan het eerste en houdt een premie van 44 procent in ten opzichte van de beurskoers van vrijdag.

...