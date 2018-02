Novo Nordisk is groeiaureool even kwijt

Novo Nordisk, de Deense wereldmarktleider in diabetes- en obesitasbehandelingen, stond op onze favorietenlijst voor 2017 en maakte toen een tijdlang deel uit van de voorbeeldportefeuille. De meeste Belgische beleggers hebben Novo Nordisk pas ontdekt toen de Denen op 8 januari een vijandig overnamebod uitbrachten op Ablynx. Dat bleek achteraf niet de juiste tactiek. Novo Nordisk heeft snel zijn geduld verloren en zijn interesse publiek gemaakt, met een te laag bod van maximaal 30,5 euro per aandeel. Sanofi was wakker geschud en ging voor het knock-outbod van 45 euro per aandeel. De Denen moesten de handdoek in de ring gooien.

...