Nyrstar kreunt onder schuldenberg

Het aandeel van het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar verloor 40 procent sinds de onverwachte aankondiging begin februari dat de opstart van het Australische Port Pirie als hoogtechnologische multimetalenverwerkende eenheid met zes maanden wordt uitgesteld tot september. De eerste belangrijke ingreep van de nieuwe topman Hilmar Rode kwam uiterst ongelegen, want hoewel de extra tijd wordt gebruikt voor procesverbeteringen, zijn er helaas 70 miljoen euro extra kosten aan verbonden. De extra kasstroom (ebitda) volgt bovendien later: er is geen bijdrage in 2017, terwijl 20 miljoen euro werd verwacht. Er is een bijdrage 40 miljoen in 2018, tegenover de verwachte 80 miljoen euro, maar wel oplopend naar 100 ...