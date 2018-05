Nyrstar mikt op betere tweede jaarhelft

De kwartaalupdate van Nyrstar stelde de beleggers niet gerust. De productie van zink in concentraat in de mijnafdeling klokte af op 33.000 ton, een toename met 42 procent tegenover het eerste kwartaal van 2017. Dat resultaat bleef wel onder de verwachting van 38.000 ton. Middle Tennessee werd vorige zomer heropgestart en produceerde 11.000 ton, terwijl Myra Falls als laatste niet-actieve mijn in het begin van de tweede jaarhelft zal heropstarten. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) steeg van 5 miljoen naar 16 miljoen euro (26 miljoen was verwacht). De heropstart van Myra Falls drukte het resultaat met 8 miljoen euro. In 2017 steeg de productie met 28 procent tot 123.000 ton en voor 2018 wordt onverminderd op 160.000 à 180.000 ton gemikt. Tegen...