Omzet Hugo Boss groeit wel, maar de winst niet

Het Duitse luxemerk HUGO BOSS heeft vorig jaar toch voor een ommekeer kunnen zorgen. Er is opnieuw een toename van de vergelijkbare winkelomzet tegen constante wisselkoersen. Zo'n vergelijkbare omzetgroei hadden we al twee jaar niet meer gezien. Daardoor liet het aandeel een herstel optekenen, na de scherpe terugval in 2015 en 2016 (afgerond -60%).

...