Omzet Telenet blijft stagneren

De omzet zal dit jaar stabiliseren, terwijl de bedrijfskasstroom (ebitda) met ongeveer 5 procent zal toenemen. In het tweede kwartaal bleef de groepsomzet zo goed als ongewijzigd op 622,3 miljoen euro. De ebitda klom 5 procent hoger naar 303 miljoen euro, dankzij synergievoordelen na de overname van Base. De overname van SFR BeLux bracht ongeveer 190.000 nieuwe klanten aan in digitale televisie, breedbandinternet en vaste telefonie. Telenet lonkt ook nog naar Voo om zijn marktpositie in Brussel en Wallonië uit te breiden.

