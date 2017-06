Omzetgroei Deere enthousiast onthaald

Voor Deere & Company, de grootste naam in de sector van de landbouwwerktuigen, is het boekjaar 2016-2017 al halfweg (afsluitingsdatum 30 oktober). En het bedrijf heeft geschitterd in het tweede kwartaal. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van het boekjaar 2012-2013 was er opnieuw een omzettoename op jaarbasis. Die primeur deed de koers met ruim 7 procent opveren en voor het eerst in de geschiedenis afsluiten boven 120 dollar, terwijl de magische grens van 100 dollar nog maar eind vorig jaar was doorbroken.

