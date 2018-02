Omzetverwachting Gilead Sciences blijft dalen

Het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead Sciences bracht de jongste weken wel vaker de tongen van Belgische biotechbeleggers in beweging. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Galapagos in december bekendmaakte dat de lock-up- en standstill-overeenkomst met Gilead op 31 december 2017 verviel. Die dubbele overeenkomst was een onderdeel van de samenwerking die beide bedrijven eind 2015 aangingen voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van filgotinib in ontstekingsziekten.

...