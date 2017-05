Onderwaardering Sioen is verdwenen

Over zijn vooruitzichten blijft Sioen traditioneel vaag, maar bij de tradingupdate over het eerste kwartaal was het minder voorzichtig over de rest van 2017 dan bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Toen uitte het bedrijf zijn bezorgdheid over een harde brexit en protectionistische maatregelen. Het kan niet worden ontkend dat de wereldleider in het geïntegreerd coaten van synthetische weefsels opnieuw een fase van sterke externe groei doormaakt. Sioen nam Manifattura Fontana (geosynthetica), Dimension-Polyant (de wereldmarktleider in zeildoeken en de grootste overname van Sioen), Verseidag Ballistic Protection en Ursuit (professionele duikpakken) over.

