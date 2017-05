Ontex boekt weer vergelijkbare omzetgroei

In de eerste drie maanden boekte Ontex wel degelijk vergelijkbare omzetgroei. Vorig jaar bleef die groei beperkt tot 0,2 procent (1% in het laatste kwartaal) voor de toonaangevende specialist in producten voor persoonlijke hygiëne voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten). Dan is de 3,6 procent vergelijkbare omzettoename voor de periode januari-maart 2017 tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar een serieuze opsteker. Het groeicijfer was bovendien beter dan verwacht en vormde dus een opsteker voor de beurskoers. Op groepsniveau kon de Oost-Vlaamse groep ook uitpakken met een sterkere omzettoename dan in het vorige boekjaar. De omzet steeg met 23,1 procent, tegenover 18 procent in 2016, en kwam ui...