Ontex doet overname in Brazilië

De jaarcijfers van Ontex over 2016 bevestigen wat we al een tijdje wisten: de groei van de toonaangevende fabrikant van hygiëneproducten voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) zit in een dipje. De vergelijkbare omzetgroei bleef vorig jaar beperkt tot 0,2 procent (1% in het laatste kwartaal). Op groepsniveau kon Ontex wel uitpakken met een omzettoename van 18 procent tot 1,993 miljard euro, of iets beter dan de analistenconsensus van 1,991 miljoen euro.

