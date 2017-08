Ontex: knauw in de winstmarge

In de eerste zes maanden was er sprake van een vergelijkbare omzetgroei voor Ontex. Vorig jaar bleef die groei bij de toonaangevende producent van persoonlijkehygiëneproducten voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) beperkt tot 0,2 procent. Dan is de vergelijkbare omzettoename van 5,2 procent tussen januari en juni 2017 tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar een gevoelige verbetering (6,6% voor het tweede trimester). Op groepsniveau kon de Oost-Vlaamse groep in het eerste semester met een sterk hogere omzet van 22,0 procent (+18% in 2016, +20,9% in het tweede kwartaal) uitpakken tot 1,174 miljard euro. Dat is boven de analistenc...