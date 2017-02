Oogsttijd voor Gimv

De investeringsmaatschappij Gimv heeft in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 (dat liep van april 2016 tot en met september 2016) opnieuw flink kunnen oogsten. Gimv boekte een nettowinst van 85,1 miljoen euro, die voor 80 procent te danken was aan meerwaarden bij de verkoop van participaties van onder meer Greenpeak, Lampiris, Vandemoortele en Punch Powertrain. Gimv verkocht die belangen tegen een prijs die 26 procent hoger was dan ingeschreven in de boeken. Over de volledige looptijd oogt het gerealiseerde rendement nog mooier. De verkoopprijs van die participaties lag gemiddeld 3,7 keer hoger dan de instapprijs.

