Ook 2019 wordt overgangsjaar voor Van de Velde

De aandeelhouders van de lingerieproducent Van de Velde moeten nog even door de woestijn. Het management maakt er geen geheim van dat ook 2019 een overgangsjaar wordt. Van de Velde heeft rijkelijk laat de trein van de digitale omwenteling genomen en heeft te laat gereageerd op het veranderende koopgedrag van de klant. De inhaalrace kost nu handenvol geld, op een ogenblik dat de verkoop stagneert. De resultaten liegen er niet om. In de eerste helft van dit jaar daalde de bedrijfscashflow met 21,5 procent en de nettowinst met 25 procent. Over heel 2018 verwacht het bedrijf een geringe daling van de omzet en een sterke daling van de winst. Het transformatieproces zal ook in 2019 hoge kosten met zich brengen, terwijl het herstel van de verkoop zeker op korte termijn geen vanzelfsprekende oefening wordt. Het is wachten...