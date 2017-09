Oracle heeft last van hoogtevrees

De drie maanden tot 31 augustus waren voor Oracle het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2018. De Amerikaanse softwareproducent haalde voor het vijfde kwartaal op rij een hogere omzet. Voor de vierde opeenvolgende keer kwamen de omzet en de winst bovendien boven de verwachtingen uit. Het aandeel steeg in een eerste reactie naar een nieuw historisch record. Later kregen beleggers toch hoogtevrees en duwden Oracle meer dan 6 procent lager. Daarbij werden tegenvallende vooruitzichten als verklaring opgegeven. Oracle zag de groepsomzet het voorbije boekjaar 2017 met 2 procent groeien. In het vierde kwartaal was dat 3 procent. Dait cijfer werd in de periode van mei tot augustus overtroffen met een klim van 7 procent naa...