Overgangsjaar voor Pan American Silver

De zilverprijs steeg in 2016 voor het eerst in drie jaar. Dit jaar blijft zilver niet alleen achter op goud, ook het rendement van 5 procent (in dollar) is niet om over naar huis te schrijven. Dat heeft gevolgen voor de aandelen van de zilvermijnen. Die veerden vorig jaar flink op maar tijdens de eerste helft van 2017 evolueerden de koersen nagenoeg stabiel.

...