Overname Transocean slecht onthaald

We waren niet verrast door de overname die Transocean op 15 augustus aankondigde. Eind mei werd de laatste voorbereidende stap afgerond, met de verkoop van vijftien hooggespecialiseerde platforms voor in ondiepe wateren (jackups) aan Borr Drilling voor 1,35 miljard dollar. De wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties betaalt een ondernemingswaarde van 3,4 miljard dollar voor de overname van de Noorse sectorgenoot Songa Offshore. De helft van het overnamebedrag vertegenwoordigt overgenomen schulden. Daarnaast betaalt Transocean 480 miljoen dollar in cash, 660 miljoen dollar via de uitgifte van een vijfjarige converteerbare obligatie en 540 miljoen dollar via een aandelenuitgifte (circa 17% verwatering). De ...